В Латвии чтут память мирных жителей Гянджи, ставших жертвами армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Риге жители города и гости столицы несут цветы к посольству Азербайджана в Латвии и зажигают свечи в память о мирных жителях Гянджи, ставших жертвами армянской агрессии, сообщили Trend Life в пресс-службе дипмиссии.

Напомним, что ВС Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, 17 октября, около 1.00 часов ночи, в очередной раз подвергли ракетному обстрелу второй по величине азербайджанский город Гянджа, расположенный за пределами фронтовой зоны. В результате ракетного удара оккупационной армянской армии скончались 13 человек, в том числе три ребенка, четыре женщины и шесть мужчин. Судьба двоих детей до сих пор неизвестна. Ранения получили 53 мирных жителя, в том числе пятеро детей и 20 женщин. Разрушены многоквартирные жилые здания в центральной части Гянджи.

С 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, погибло более 60 человек, среди которых восемь детей. Около 300 ранены, среди которых немало детей.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией. Армия Азербайджана ведет героическую борьбу с армянскими фашистами, освободив часть оккупированной территории от агрессоров.

(Автор: Вугар Иманов)