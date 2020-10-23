Яна Никитина: Души шехидов скоро обретут покой

БАКУ /Trend Life/ - С самого начала нагорно-карабахского конфликта его инициатором и явным агрессором является Армения, сказала Trend Life актриса, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" Яна Никитина.

"Азербайджан на протяжении около 30 лет пытался решить данный конфликт мирным путем, путем переговоров. Но, к сожалению, армянская сторона просто не умеет вести диалог, и все шаги со стороны Армении показывают ее агрессивный настрой.

Как можно посреди ночи бомбить по мирным городам, находящимся в 100 километрах от зоны боевых действий?! Как можно убивать и калечить мирных жителей?! Это просто фашизм! Террор!

Помимо того, что удары были нанесены с территории Армении, так ещё и в отдаленные от линии военных действий города - Гянджа, Мингечевир, Габала, Кюрдамир и другие.

В ходе этих атак пострадало гражданское население, погибли дети… Это ужасно и этому нет оправдания. Считаю, что это самое настоящее преступление. Да и не только я так думаю, все это прекрасно понимают - Армения специально совершает подобные провокации, в том числе обстрелы мирных граждан , именно с территории Армении, чтобы спровоцировать Азербайджан на ответные атаки и тем самым втянуть ОДКБ и третьи страны в Карабахский конфликт", - отметила актриса.

Никитина подчеркнула, что весь Азербайджан сплочен, независимо от национальной и религиозной принадлежности.

"Я родилась и выросла в Азербайджане. Я бакинка в третьем поколении, и очень горжусь этим. Мои бабушки и дедушки плечом к плечу со своими братьями азербайджанцами держали оборону Кавказа во время Великой Отечественной войны.

Горжусь нашей страной, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым, а также нашим прекрасным, толерантным, смелым народом. В этот сложный момент мы все сплочены, независимо от национальности и вероисповедания. Азербайджан всегда был и остаётся многонациональным государством. Меня очень расстраивает, раздражает и просто злит, что многие страны закрывают глаза на происходящее в Гяндже и других мирных городах Азербайджана", - сказала она.

Актриса подчеркивает, что премьер-министр Армении Никола Пашинян – человек, несущий ложь в массы, зомбирующий свой народ.

"Нормальные и здравомыслящие люди прекрасно понимают, что Армении не выгодно решать вопрос путем мирных переговоров, точнее им не выгодно решать этот конфликт никаким путем, так как они прекрасно понимают, что оккупировали территорию Азербайджана и по всем международным нормам, правда на стороне Азербайджана. Именно потому Армения принимает бесчеловечные методы для срыва переговоров, и обстрелы мирного населения, уносящие жизни мирных граждан – одни из них.

Что касается Пашиняна, то о нем мне вообще не хочется говорить, человек несущий ложь в массы, зомбирующий свой народ, вызывает исключительно отрицательные эмоции", - добавила Никитина.

Актриса подчеркнула, что верит в силу и мощь Вооруженных сил Азербайджана, которая во главе с Верховным главнокомандующим освободит наши исконные земли: "Беженцы смогут вернуться в свои дома, а души шехидов, отдавших свои жизни за Родину, скоро обретут покой".

(Автор: Джани Бабаева )