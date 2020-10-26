Народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов стал гостем программы "Война в Карабахе" телеканала CBC (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Международного центра мугама (МЦМ), народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов стал гостем программы "Война в Карабахе" ("Qarabağda müharibə") на телеканале CBC Азербайджан, сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

В прямом эфире программы, посвященной сердцу Карабаха – городу Шуша, народный артист поделился своими мыслями о Карабахской школе мугама и о прекрасной Шуше, являющейся храмом и колыбелью азербайджанской музыки.

Было отмечено, что Шушинская крепость всегда оставалась неприступной, несмотря на то, что на протяжении всей истории подвергалась нападению врагов. Доблестная армия Азербайджана в скором времени освободит родную Шушу, которая оставалась в заточении в течение около 30 лет.

Сегодня, говоря о находящейся в оккупации Шушинской крепости и о культурных ценностях самого города, следует особо отметить их уникальность.

В прямом эфире было рассказано об историческом произведении прадеда народного артиста, видного политического деятеля, историка Мирзы Адыгезал-бека "Карабах-наме", посвященного политической истории Карабаха.

Отметим, что Мирза Адыгезал-бек, наряду с азербайджанским языком, также владел русским, персидским, армянским и грузинским языками, любил восточную поэзию, писал стихи. В 1845 году Мирза Адыгезал-бек на русском языке написал (продиктовал из-за слабого зрения) хронику, в которой описываются события, происходившие в политической жизни Карабаха с 1736 по 1828 годы. Произведение вышло в свет в 1950 году. В "Карабах-наме" автор всесторонне описывает и анализирует историческую географию Карабаха, его этнический состав, политические события, происходившие в Карабахе и вокруг него, в том числе наши национальные памятники, воздвигнутые в этом прекрасном, живописном уголке Азербайджана и новые поселения, созданные Карабахскими ханами.

Коснувшись темы войны в Карабахе, Мурад Гусейнов отметил, что Армения проигрывает войну на поле боя. Именно поэтому она обстреливает из ракет гражданские объекты и гражданское население Азербайджана. Нападения Армении на мирных жителей должны быть решительно осуждены международным сообществом.

(Автор: Джани Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)