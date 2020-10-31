Армения вновь и вновь совершает преступления против человечности – народный артист Мабуд Магеррамов

БАКУ /Trend Life/ - До глубины души возмущен ракетными обстрелами армянскими ВС мирных городов Азербайджана, и тем, что мировое сообщество до сих пор молчит по этому поводу. Об этом сказал Trend Life народный артист Азербайджана, актер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Мабуд Магеррамов.

"Безнаказанность Армении, которая берет на прицел мирных жителей – детей, женщин, стариков – поражает. Позволь себе подобное Азербайджан, то вмиг поднялась бы волна осуждения со стороны мирового сообщества. Когда же дело касается Армении – все разом замолкают, закрывают глаза, будто ничего не видят и не слышат. Гянджа, Барда, Мингячевир, Габала, Кюрдамир и другие подвергшиеся обстрелам мирные города Азербайджана находятся вдалеке от зоны боевых действий. Понятно, что война есть война, но ведь есть международные положения, конвенции, касающиеся вопросов ведения боевых действий, которых Азербайджан придерживается. А Армения вновь и вновь совершает преступления против человечности. Преднамеренное убийство гражданского населения, обстрелы кассетными ракетами, запрещенными к использованию – самый настоящий, ничем не прикрытый террор. Всем давно понятно, что стреляя по мирным городам Азербайджана, Армения просто провоцирует нас, чтобы потом просить защиты у ОДКБ. Однако, помогая так называемой "Нагорно-Карабахской Республике", Армения сама нарушает устав ОДКБ, тем самым являясь агрессором и террористом. Азербайджан же воюет на своей территории, защищает свой суверенитет, освобождает свои исконные земли от захватчиков", - сказал Магеррамов.

Народный артист добавил, что Армения героизирует фашизм в лице Гарегина Нжде, в Ереване установлен памятник этому приспешнику Гитлера. И это еще одно свидетельство фашисткой сущности Армении.

"Около 30 лет длилась армянская оккупация Карабаха. Но сегодня справедливость торжествует", - сказал он.

Мабуд Магеррамов подчеркивает, что азербайджанский народ сплочен вокруг Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева.

"Наши отважные ребята, славные сыны Родины не ждут призыва, а по велению сердца и разума добровольцами идут на фронт, встают на защиту территориальной целостности Азербайджана. Весь Азербайджан, все как один готовы освободить нашу землю от армянских оккупантов. Во главе с Верховным главнокомандующим наша армия радует нас своими победами, освобождая наши исконные земли от захватчиков. Имя Президента Азербайджана золотыми буквами вписано в историю нашей страны", - сказал он.

Народный артист отмечает, что Азербайджан всегда был и остаётся многонациональным государством.

"В Азербайджане проживают представители разных народов, которые всем сердцем любят свою страну. И сегодня многонациональный Азербайджан встал на защиту своей Родины. Наш академический русский драматический театр - это маленькая модель Азербайджана, пример толерантности и мультикультурализма. В театре служат представители разных народов – все мы работаем в условиях взаимопонимания и дружбы", - сказал он.

Как отметил Мабуд Магеррамов, каждый гражданин Азербайджана на своем месте старается внести вклад в Великую Победу.

"Актеры театра в любую минуту готовы встать в ряды нашей победоносной армии, и некоторые из них несколько раз обращались в военкоматы. Также артистами театра создана инициативная группа, в рамках которой оказывается поддержка ВС Азербайджана. Я знаком с врачами, которые по собственной инициативе доставили необходимые медикаменты в прифронтовые госпитали, хотя мы знаем, что наша армия обеспечена и оснащена всем необходимым, о чем неоднократно говорил Президента Азербайджана Ильхам Алиев. Однако это желание людей, старающихся внести свой вклад, поддержать наших военнослужащих на передовой, храбрость, доблесть и мужество которых восхищает весь Азербайджан", - сказал он.

Актер подчеркивает, что война идет не только на поле битвы, но и в информационном пространстве, и нужно продолжать доносить до мирового сообщества истинную правду о конфликте, о террористических шагах армянской стороны.

"Наше дело правое, Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан!" - сказал Мабуд Магеррамов.

(Автор: Джани Бабаева)