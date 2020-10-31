Умер Шон Коннери

Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность по роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет. Об этом, как передает Trend Life, сообщает ТАСС в субботу со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Би-би-си.

За свою профессиональную карьеру артист снялся в более чем 70 картинах, в том числе в семи кинолентах про агента 007.

Согласно зрительским опросам, проводившимся в разных странах, Коннери неоднократно признавался лучшим исполнителем роли Бонда за все время.

Он сыграл этого персонажа в первой картине по романам британского писателя Яна Флеминга (1908-1964) "Доктор Ноу" в 1962 году, а впоследствии снялся еще в нескольких фильмах "бондианы" - "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965), "Живешь только дважды" (1967), "Бриллианты навсегда" (1971), а также в ремейке "Шаровой молнии" - ленте "Никогда не говори "никогда" (1983).