На центральных улицах Риги размещены билборды "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На центральных улицах Риги размещены билборды в поддержку освободительной миссии армии Азербайджана против армянских агрессоров, сообщили Trend Life инициаторы акции - посольство Азербайджана в Латвии.

Большие билборды размещены с информацией и надписями «Карабах-это Азербайджан!», «StopArmenianTerrorism», «StopArmenianAggression», «PrayForAzerbaijan» и другими, осуждающими агрессию Армении и варварский обстрел мирных городов и сел Азербайджана, призывающие мировое сообщество остановить и осудить террористический режим армянской военной хунты.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе своих оккупационных сил с территории Азербайджана. Начиная с 27 сентября этого года ВС Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции и резолюции Совета безопасности ООН, требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам страны, среди которых Гянджа, Барда, Тертер, Нафталан и другие. В результате военных преступлений Армении более 90 погибших и 400 раненых, множество детей, стариков и женщин, разрушены более трех тысяч домов и гражданских объектов. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальной целостности страны, в результате чего освобождены города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского, Ходжалинского районов и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)