Спустя 28 лет я увижу "Джыдыр дюзю" и Верхнюю мечеть Гевхар-Аги, вдохну аромат Хары-бюльбюль – жительница города Шуша Нурида Курбанова

БАКУ /Trend Life/ - Наконец я вернусь в родной город Шуша, войду через ворота крепостных стен, которые были воздвигнуты в 1750 году основателем Карабахского ханства Панах-али Ханом, увижу легендарный "Джыдыр дюзю" и вдохну аромат прекрасного цветка Хары-бюльбюль, смогу войти в знаменитую Верхнюю мечеть Гевхар-Аги, сказала сегодня Trend Life уроженка города Шуша, общественный деятель Нурида Курбанова.

«Это один их самых счастливых дней в моей жизни! 28 лет мы ждали этого знаменательного события - все шушинцы, все азербайджанцы! От всего сердца благодарю нашего Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, наших героических воинов за эти бесценные мгновения жизни, склоняю голову перед памятью шехидов и их родителями, воспитавшими таких достойных сыновей. Особо хочу отметить роль Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за ее материнскую заботу и любовь к каждому гражданину страны, а также ко всем азербайджанцам, проживающим за пределами нашей страны. Мы сильны в единстве, и это будет вечно! Пусть Всевышний бережет Азербайджан и наш народ! Вперед, к новым победам и освобождению всех наших земель, пока ещё остающихся под оккупацией армянских агрессоров!», - отметила Нурида Курбанова.

По ее словам, Шуша известна на весь Азербайджан как центр музыки, поэзии и ковроделия. Здесь еще триста лет назад сложилась особая школа народного азербайджанского пения - мугама.

Настоящий символ Шуши для азербайджанцев - чудесный цветок Хары-бюльбюль (шипастый соловей). Ведь он растет только в Шуше, в Карабахе, и нигде более. Этот цветок обладает необычным внешним видом, посмотрев на него, можно ясно увидеть схожесть с соловьем (бюльбюль с азербайджанского - соловей). Одна из легенд о Хары-бюльбюль связана с дочерью Карабахского хана Ибрагимхалила - Агабейим-ага. Как известно, она была выдана замуж за иранского шаха. Иранский шах, видя тоску своей любимой жены по родной земле, велел разбить в Иране карабахский сад. В том саду были посажены цветы, растущие в Карабахе, среди них был и цветок Хары-бюльбюль. Все цветы прижились, кроме него, так как он может расти только на родной земле, а на чужбине - нет.

«Хары-бюльбюль азербайджанцы называют истинным символом Шуши и всего Нагорного Карабаха. Ему посвящено множество легенд, стихов и песен. Совсем скоро, по возвращении в этот прекрасный край истинных хозяев этой земли, распустятся прекрасные цветы, и мы увидим великолепные торжества с участием Карабахских скакунов! Карабах – это Азербайджан!», - добавила она.

Нурида Курбанова осуществляла общественную деятельность в России, Украине, Норвегии, Швеции, Болгарии и других странах, проводила мероприятия, пропагандирующие родную землю, культуру и искусству. Является президентом Академии "Добрый свет" и Международного женского Совета по культуре, послом миссии мира UNCOPA, доктором философских наук. За свою научную деятельность отмечена рядом высоких международных премий, награждена орденами и медалями.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)