Баку до утра праздновал победу Азербайджана над Арменией - фейерверки, песни, танцы! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Cразу после заявления Президента Ильхама Алиева о победе и подписании документа о капитуляции Армении, жители столицы вышли на улицы с флагами и аплодируют этой радостной новости, сообщает Trend Life. Около 30 летней оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих территорий положен конец! Это произошло на поле битвы и на политической арене.

Баку не спал и до утра праздновал победу Азербайджана над Арменией с фейерверками, песнями и танцами. Во всех городах Азербайджана большой праздник! Карабах - это Азербайджан!

(Автор, фото и видео - Вугар Иманов)