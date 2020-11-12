На улицах Актобе казахи и азербайджанцы отметили победу автопробегом "Карабах – это Азербайджан!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители азербайджанской диаспоры отметили на улицах Актобе победу Азербайджана над Арменией. К ним присоединились и жители города - казахи. C флагами Азербайджана и Казахстана они провели автопробег под лозунгом "Карабах – это Азербайджан!", показав единство тюркского мира, сообщает Trend Life

Актобе - город в Западном Казахстане, административный центр Актюбинской области и одноимённой городской администрации. Один из крупнейших индустриальных и культурных центров страны с развитой химической, лёгкой и пищевой промышленностью.

История появления азербайджанцев на территории Актюбинской области началась в 30-х годах, когда они были сюда депортированы сталинским режимом из родных краёв. По прошествии многих лет Казахстан стал для них настоящим домом и родиной, где живут друзья и родственники, где всё так тепло и знакомо. Следующая волна приезжих пришлась уже на 50-60 е годы. Время целины привлекало в казахские земли многих желающих. Были среди них и выходцы из Азербайджана. Причины были у каждого свои: кто–то приезжал работать добровольно, кто–то по комсомольской путёвке, третьи задерживались тут после армии, да так и оставались на долгие годы. Обзаводились семьями, растили детей и пытались сохранить традиции своего народа в новом доме. В настоящее время в Актюбинской области, по официальным данным, проживает около 1100 азербайджанцев, по Казахстану это количество достигает 100 тыс. Вполне возможно, что в реальности этот показатель немного выше того, что существует на бумагах. В 1996 году в Актобе был создан филиал республиканского ОО "Ассоциация азербайджанцев", который в 2009 году построил Дом Дружбы, открыл воскресную школу для изучения азербайджанского языка, выпускает газету на трёх языках - азербайджанском, русском и казахском. Азербайджанская диаспора принимает активное участие в жизни Актобе.

(Автор: Вугар Иманов)