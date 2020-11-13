Азербайджанские солдаты в Шуше – начинается мирная жизнь (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Город Шуша, освобожденный 8 ноября от армянских оккупантов, вступает в мирную жизнь. На зданиях вывешиваются флаги Азербайджана, заработала азербайджанская мобильная связь, приступает к работе отдел полиции, создается комендатура, начало вещать радио ASAN, спустя 28 лет в Верхней мечети Гевхар-ага прозвучал азан, солдаты совершили намаз, сообщает Trend Life. Кстати, солдаты сами навели порядок в этой мечети, убрали весь мусор, постелили ковры.

В следующем году уже пройдет Международный кулинарный фестиваль, посвященный Карабахской кухни. Пока солдаты размещаются в различных частях города, несут службу, а в свободное время прогуливаются, снимают видео и фото. После обеспечения мер безопасности и создания необходимых условий для жизни, истинные хозяева этого города вместе с семьями вернутся в родные дома. Среди солдат есть и те, кто вернулся и наконец увидел родной дом...Спустя 28 лет... Город залечит раны, вновь заживет мирной жизнью, будет развиваться и процветать.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)