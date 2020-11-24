Кем надо быть, чтобы поднять руку на святыню? - Наталья Шаровская о разрушении армянскими вандалами Русской православной церкви

БАКУ /Trend Life/ - Факт разрушения армянскими вандалами единственной в Нагорном Карабахе Русской православной церкви Преображения Господня вызывает только яростное возмущение, сказала Trend Life актриса Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская.

Отметим, что эта церковь, возведенная в селе Куропаткино в 1894 году, была разрушена за годы оккупации Ходжавендского района, который был захвачен ВС Армении в феврале 1992 года. Освобождение от армянской оккупации азербайджанских земель проливает свет на очередные факты армянского вандализма.

"Кем надо быть, чтобы поднять руку на святыню, неважно, какой конфессии она принадлежит. Армянские вандалы и варвары вызывают у меня только призрение. Ведь ни один нормальный человек не посягнет, не поднимет руку на святыню… А они оскверняют, разрушают церкви, храмы, мечети… У тех, кто так поступает, нет ничего святого, они с презрением относятся к человеческим ценностям, посягают на чувства верующих. Мир уже должен понять, увидеть, наконец, истинное лицо армянских вандалов. Их вранье должно прекратиться", - отметила народная артистка.

Наталья Шаровская подчеркнула, что армянская сторона продолжает обманывать весь мир, фальсифицировать историю, делать клеветнические заявления.

"В Азербайджане всегда с особым уважением и заботой относились ко всем религиозным конфессиям. В нашей стране в согласии и мире живут люди разных религий и вероисповеданий. Толерантность в Азербайджане имеет очень крепкие устои и глубокие корни. У нас в стране сохраняются, реставрируются святыни, памятники духовной культуры, относящиеся к разным религиозным конфессиям. Посмотрите, азербайджанским государством была восстановлена​ армянская церковь, которая стоит в самом центре Баку. Это еще один показатель отношения нашей страны к религиозным святыням", - подчеркнула актриса.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)