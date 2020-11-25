Народный артист Азербайджана Аждар Гамидов будет похоронен в Шабранском районе

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, актер Государственного академического национального драматического театра Аждар Гамидов будет похоронен в Шабранском районе, где он родился и вырос, сообщили Trend Life в театре.

Аждар Гамидов скончался 24 ноября в возрасте 67 лет.

Он родился 28 сентября 1953 года. В 1979 году окончил факультет "Актер драмы и кино" Государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). По распределению был направлен на работу в Сумгайытский государственный драматический театр. С 1990 года работал в труппе Государственного академического национального драматического театра в Баку. На театральной сцене воплотил множество ярких и неподражаемых образов в таких спектаклях, как "Меч, разящий нас самих", "Бурлахатун", "Люди этого мира", "Правитель и его дочь", "Мертвецы" и во многих других. Актер также хорошо известен зрителям по ролям в фильмах "Мужское слово", "Анекдот", "Мужчина для молодой женщины", "Не входи, убьёт!" и других.

(Автор: Джани Бабаева)