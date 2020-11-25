Обращение Гюнель Анаргызы к "великим гуманистам": Почему правда Азербайджана вызывает раздражение и неприятие, а от "армянской правды" все достают платки и утирают слезы?

БАКУ /Trend Life/ -

Директор Бакинского книжного центра, писатель-публицист Гюнель Анаргызы

Мне часто задают вопрос: почему я не пишу продолжение рассказа «Письмо папе»? Не скрою: я об этом задумывалась, но, поразмыслив, решила, что не стоит. Во-первых, потому что, своего рода продолжение "Письма..." - пьесу "Небо без границ" - по сути, мечту-утопию в момент создания, ставшей реальностью в наши дни - я написала после товузских событий, еще летом 2020-го. А во-вторых, писать банальный ответ отца сыну, описывая все, что с ними произошло за эти страшные годы, показалось мне лишенным той силы эмоционального воздействия, какой обладал первый рассказ. И потом, как говорится, в одну реку дважды не входят...

Но тем не менее. В душе моей много невысказанного, наболевшего и не дающего мне покоя все последнее время. Так, что же беспокоит меня, как писателя, гражданина и человека, безгранично любящего родину и свой народ?

Наверное, как и многих неравнодушных к судьбе своей страны соотечественников, это – крайне предвзятое и, как следствие, вопиюще несправедливое отношение отдельных представителей мировой общественности, в том числе журналистов, к самой обычной правде в самом прямом смысле этого слова. В чем же заключается эта, такая очевидная для всех нас и такая неприемлемая для всех них правда? Да в общем и в целом, в простых и доступных истинах.

Итак. Почти 30-летняя оккупация азербайджанских земель армянской стороной, после которой осталась выжженная дотла бесхозная, "беспризорная", обездоленная земля. 30 долгих лет, в течение которых ее – эту землю, как в прямом, так и переносном смысле бессовестно и целенаправленно эксплуатировали, не давая ей ничего взамен, уничтожая историческое наследие древнего, щедрого и благодатного края, чиня беспрецедентный вандализм, как в мусульманских, так и православных религиозных святынях, полностью или частично уничтожая культурные и общественные объекты, не говоря уже о жилищно-бытовой инфраструктуре, некогда славных карабахских городов, все, что теперь наглядно демонстрируются в масс- медиа всем, кто имеет глаза и уши.

На города и села семи оккупированных азербайджанских районов, превратившихся в руины, невозможно смотреть без боли в сердце. Создается впечатление, что здесь взорвалась атомная бомба, сродни хиросимской, после которой остались только пугающие остовы жутких строений. И тут возникает справедливый вопрос: как при виде всего этого настоящего геноцида азербайджанской земли, представители творческих профессий – известные и любимые миллионами поклонников во всем мире актеры, режиссеры, музыканты, писатели и журналисты могут называть себя совестливыми людьми, ратующими за сохранение религиозных и исторических памятников, и как вообще они могут называться представителями интеллигенции, которая обязана говорить правду или хотя бы молчать, если уж не может честно высказаться? Как?!

Почему все эти "великие гуманисты и сердобольные хранители культурных ценностей" хотят видеть только одну сторону данного конфликта, наглухо захлопывая ставни своих таких узких "окон понимания и восприятия", когда дело касается другой, в сотни раз больше пострадавшей стороны? Почему, когда дело касается нас - азербайджанцев, сразу же вспоминается "пресловутый геноцид" и набивший оскомину Сумгайыт? Уважаемые, так называемые радетели исторической правды, давайте честно зададим вопрос самим себе: разве ж все начиналось с Сумгайыта? А куда же деть тогда резню азербайджанских тюрков дашнакскими бандформированиями в Баку в марте 1918-го года? А убийство мирных азербайджанцев задолго до Сумгайыта в Аскеране и следом целенаправленную депортацию этнических азербайджанцев из Армении? Не говоря уже о последовавшем геноциде 613 невинных мирных жителей в Ходжалы и еще многом другом, о чем кричит каждый азербайджанец и что вы, почему-то, слышать не хотите.

Почему же, когда дело касается нашей правды – это вызывает раздражение и неприятие, а когда эта "правда армянская" - все сразу же, вытащив платочки, начинают утирать слезы сострадания?

Конечно, давайте честно признаем, пропаганда мирового армянства выше всяких похвал! И все, что делалось им в течение последнего столетия, невозможно переплюнуть за 25-30 лет даже с помощью титанических усилий самых опытных политиков, дипломатов и лоббистов вместе взятых. Тут, конечно, играют роль и ментальные особенности наших народов: азербайджанцев – зачастую добродушных и незлопамятных, в большинстве своем беспечных и наивных, очень часто ассимилирующихся в странах проживания и не всегда в этих странах пропагандистски активных и убедительных. И армян – на генетическом уровне культивирующих ненависть ко всему тюркскому-турецкому, зацикленных на "идее геноцида", своей исключительности, многострадальности, древности и богоизбранности, проповедующих эти выдуманные ими же самими истины со всех дипломатических трибун и культурных площадок.

И тут возникает справедливый вопрос не к нам и не к ним, а к вам, так называемые международные радетели вековых святынь! Сколько можно потакать вечно ноющим на тему собственного истребления давних друзей по школьной скамье, работе, соседей по лестничной клетке, собутыльников по ближайшему кафе-бару, совместному бизнес-проекту и т.д и т.п. им - лицам армянской национальности, даже не удосужившись хоть один единственный раз открыть хоть один единственный объективный исторический источник и понять, что в этом конфликте и к чему?! Понимаю, что огромную роль во всем этом, мягко говоря, необъективном отношении имеет и религиозный фактор. Безусловно, сердце в подавляющем большинстве велит солидаризироваться с теми, кто исповедует одну и ту же религию. Но совесть тоже никто не отменял, ведь правда же? Ведь среди тех, кто все это время открыто и без страха поддерживает азербайджанскую сторону, немало и исповедующих христианство и иудаизм. Может быть, можно было прислушаться и к их доводам?

Милые господа, подписывающие письма с призывами защитить, осудить, заклеймить! Загляните в интернет, и хоть раз, не боясь, посмотрите правде в глаза. Послушайте, сколько раз Президент Азербайджана Ильхам Алиев призывал армянских военных уйти с оккупированных территорий по хорошему, сколько раз говорил о том, что жители Азербайджана армянской национальности такие же полноправные граждане нашей страны, как и все остальные граждане этой республики и их права гарантированы. А его многолетняя деятельность, как опытнейшего политика и дипломата, так же, как и неоценимый вклад первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой и возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева в дело сохранения мирового культурного наследия, не требует лишних доказательств- обо всем этом, при желании, можно прочесть в различных медиа ресурсах. И не эти ли люди являются, на самом деле, гарантами сохранения и безопасности тех самых культурных и религиозных памятников, судьбой которых вы так сильно озабочены? Факты вещь упрямая и, слава богу, в эпоху высоких технологий, написанное и запечатленное единожды, не стереть в века. И фотофакты, демонстрирующие полностью уничтоженные армянами за 27 лет города и деревни некогда процветающих Джабраила, Физули, Зангилана, Губадлы и Агдама, превращенные в хлев для свиней мечети и испещренные пошлыми надписями полуразрушенные православные храмы лишнее доказательство тому, кто на самом деле тут варвар и разрушитель. И как можно призывать после этого к совести и чести нас - азербайджанцев? О каком гуманизме можно говорить, наблюдая за тем, как сжигаются дома, покидающими эту выжатую до последней капли благодатную землю армянами в Кельбаджаре, дома, которые, как раз, ими никогда не возводились, так как ранее принадлежали проживающим и изгнанным оттуда в течении считанных часов в далеком 1993-году азербайджанцам. К слову сказать, армянам, которым на выселение азербайджанское правительство дало аж дополнительные 10 дней, в течение которых, те спалили не построенные ими дома, вырубили не посаженные ими леса и истребили свой же домашний скот, дабы он никому после них не достался, при этом, прихватив все, что можно увезти - от дров до унитазов. Здесь, как говорится, комментарии излишни…

Конечно, в ближайшем будущем все эти города вернутся к полноценной жизни и зацветет Карабах – волшебный черный сад плодородной азербайджанской земли, где под мирным небом запоют бесподобные карабахские соловьи. И будут там проводиться различные музыкальные, театральные и кино-фестивали. Будет эта земля, как и прежде, влекущей и желанной. Той, куда, наверное, захотите приехать и вы, такие знаменитые и любимые артисты, музыканты и общественные деятели...

И вот тогда возникнет у меня (и думаю, не только у меня) к вам один единственный вопрос:

А не стыдно ли вам за то, что вы говорили сегодня?

P.S. Поэтому... Может, все-таки, еще не поздно остановиться, задуматься и извиниться?

Ведь, как писал классик, говорить правду легко и приятно...

С надеждой и верой в правду, которая рано или поздно всегда торжествует,

писатель-публицист Гюнель Анаргызы