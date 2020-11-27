Анар Керимов призвал международные организации решительно осудить вандализм Армении в отношении исламского наследия

БАКУ /Trend Life/ - Первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов выступил на международном онлайн-вебинаре ИСЕСКО на тему вклада исламского искусства в мировую цивилизацию, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

В онлайн-мероприятии приняли участие Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик, президент Управления культуры и античных предметов Бахрейна Шейха Маи бинт Мохаммед Аль Халифа, министр культуры и развития образования ОАЭ Нура бинт Мохаммед аль-Кааби, министр культуры Египта Инас Абдель Дайем, а также представители ИСЕСКО, ЮНЕСКО, IRCICA (Исследовательский центр по изучению исламской истории, искусства и культуры).

Говоря о вкладе исламской цивилизации в мировую культуру, Анар Керимов рассказал также о состоянии исламского наследия в Карабахском регионе, который около 30 лет находился под оккупацией Армении.

Было отмечено, что разрушение и осквернение Арменией мечетей направлено на уничтожение историко-культурного наследия Азербайджана, в том числе исламского наследия. Вне зависимости от религиозной принадлежности культурное наследие должно охраняться, и со стороны международных организаций деяниям Армении должна быть дана объективная оценка, данные деяния должны быть осуждены. В частности акты вандализма против этого наследия на находившихся под оккупацией Армении территориях Азербайджана должны получить решительное осуждение со стороны ИСЕСКО и других международных организаций.

В своем выступлении Керимов также проинформировал о проводимой в Азербайджане работе по защите культурного наследия, деятельности в сотрудничестве с ИСЕСКО. Он рассказал о реализованных проектах, отметив, что в рамках сотрудничества с ИСЕСКО город Баку в 2009 году был объявлен "Столицей исламской культуры", в 2018 году "Столицей исламской культуры" стал Нахчыван, а в 2015 году в Баку была организована XII сессия Генеральной конференции ИСЕСКО. Также было отмечено, что Президент Ильхам Алиев объявил 2017 год в Азербайджане "Годом исламской солидарности".

(Автор: Джани Бабаева)