Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции планирует поездку в Карабах

БАКУ /Trend Life/ - Живущий во Франции потомок знаменитого мецената и нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева (1823 - 1924) историк Албан Клод планирует свой визит в Карабах.

Об этом, как сообщает Trend Life, Албан Клод написал на своей странице в Facebook.

"Скоро буду в Карабахе. Моя цель - написать об этой войне и об этих исторических территориях для французских читателей. Думаю, именно так я могу быть более полезным…" - сообщил он в социальной сети.

Отметим, что Албан Клод активно поддерживает Азербайджан в социальных сетях, в том числе так было и в дни Второй Карабахской войны.

Напомним, что Албан Клод - праправнук Садыха Тагиева, второго сына от первого брака Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Садых Тагиев был женат на дочери принца Хан Баба-хана Каджара - принцессе Маликсиме Каджар и имел двоих детей: сына Зейналабдина и дочь Заринтадж. Заринтадж вышла замуж за своего двоюродного брата по материнской линии принца Бахман Мирзу Каджара (1894-1927) и в этом браке у них родились двое детей. Албан является внуком Заринтадж. Он - историк, в сферу его научных интересов входит история древнего периода.

(Автор: Джани Бабаева)