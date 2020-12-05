Перед волей Всевышнего! Ярослав Трифонов: Посвящается памяти 2783 шехидов и без вести пропавших… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный актер театра и кино, актер Азербайджанского русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов представил видео-эссе в память о 2783 шехидах и более ста без вести пропавших, положивших жизни во имя освобождения родной земли от армянских оккупантов, сообщает Trend Life.

«Каждый гражданин Азербайджана, независимо от национальности и вероисповедания, очень любит и дорожит своей Родиной. Каждый из нас в дни 44-дневной войны с армянскими агрессорами старался на своем месте делать все для приближения этого счастливого дня Победы, которого мы ждали на протяжении почти 30 лет. Наша сила заключена в единстве всех национальностей и представителей религиозных конфессий. Вторая Карабахская Отечественная война стала символом этого единого кулака, разбившего врага. Вечная память шехидам! Вечная слава героям!», - сказал Trend Life Ярослав Трифонов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)