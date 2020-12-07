Я ушел куда-то …2783…Последние кадры шехидов… (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен клип «Harasa getmışəm» (Я ушел куда-то), посвященный памяти 2783 шехидов второй Карабахской – Отечественной войны, сообщил Trend Life режиссер работы Фуад Тахмазлы.

Композицию исполнили Расим Музаффарли и Араз Иманов, гитара – Анар Исаев, слова и музыка – Расим Музаффарли, аранжировка – Самир Ширинов, звукорежиссер Олег Наумов.

«В клип включены последние кадры шехидов…Очень больно смотреть на этих совсем еще молодых ребят…Светлая память шехидов навсегда в сердцах нашего народа, преклоняемся перед их родителями, желаем терпения женам и детям, скорбим вместе с ними. Именно благодаря героизму таких отважных воинов Азербайджан разгромил оккупационные вооруженные силы Армении, восстановил территориальную целостность. Вечная слава нашим героям», - сказал Фуад Тахмазлы.

(Автор: Вугар Иманов)