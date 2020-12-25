Разрушенный дом Абдуррагим бека Ахвердиева в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дом, в котором в городе Шуша жил выдающийся представитель азербайджанской литературы, великий драматург, писатель, публицист, известный общественный деятель Абдуррагим бек Ахвердиев, разрушен.

Об этом, как сообщает Trend Life, сегодня на онлайн-конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Абдуррагим бека Ахвердиева, сказал первый заместитель министра культуры Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

"Представители министерства культуры сейчас находятся в освобожденном от армянской оккупации древнем азербайджанском городе Шуша. Они нашли дом, в котором жил Абдуррагим бек Ахвердиев, и, к сожалению, здание находится в разрушенном состоянии", - отметил Керимов.

По его словам, министерство восстановит объекты культуры в городе Шуша, в том числе и дом Абдуррагим бека Ахвердиева. Также там будет создан музей выдающегося представителя азербайджанской литературы.

В ходе онлайн-конференции были продемонстрированы фотографии разрушенного дома Абдуррагим бека Ахвердиева в Шуше.

Отметим, что онлайн-конференция организована Национальной комиссией Азербайджана по ЮНЕСКО и министерством культуры. Она проходит в рамках "Программы юбилеев выдающихся лиц и знаменательных событий ЮНЕСКО на 2020-2021 годы".

(Автор: Джани Бабаева)