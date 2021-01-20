Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО)

Социум 20 января 2021 14:29 (UTC+04:00)
Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница Нармина Мамедзаде для Trend Life представляет цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Этот материал посвящен Теймуру Меджидзаде...

Футбол, который он больше не посмотрит...

  • Здравствуй, Теймур.
  • Здравствуйте. Вы случайно не знаете, Шушу взяли?
  • Да, не волнуйся, Шуша у нас. Благодаря тебе...
  • Да? Я немного волновался...
  • Теймур, поговорим немного?
  • Да, конечно.
  • Если честно, я не знаю с чего начать, но вопросов у меня не мало. Если не ошибаюсь, ты учил итальянский?
  • Да, но не успел получить сертификат. Началась война. Это очень красивый язык.
  • Мне тоже нравится звучание итальянского языка. Есть любимая фраза?
  • Ну, например: Vivi. Lotta. Ama.
  • Что это означает?
  • Живи, воюй, люби.
  • Кстати о любви, а есть ли у Теймура дама сердца?
  • Я хотел жениться (улыбается), но вначале хотел определиться с работой, а иначе бы кто обеспечивал мою семью. Я очень хотел жениться по любви (смеётся).
  • А хобби?
  • Ну, так такового хобби у меня не было. Но я ярый болельщик футбола! Вы не представляете, скоро будут транслировать матчи "Реала", а я не смогу посмотреть (улыбается).

Теймур смотрел куда-то вдаль, а я пыталась скрыть от него слёзы...

  • Знаешь, сегодня к вам приходили твои друзья, много говорили о тебе, называли тебя героем. Один из твоих боевых друзей рассказывал, как ты его спас.
  • Все те, что были на войне являются героями. Все мои друзья и даже тех, кого я не знал. А Валид был среди тех, кто к нам пришёл? Как он?
  • Да, Валид был среди них. Он много рассказывал о боях, как ты вытащил ребят из окопа и показал дорогу. Без тебя бы они не выбрались.
  • Валид мой лучший друг, даже больше, он мне брат. В окопах было холодно и мы обычно спали обнявшись (смеётся). Знаете, там другая дружба.
  • Какая?
  • Более искренняя.
  • Теймур, по чему или по кому ты будешь больше всего скучать?
  • По маме... Я расскажу вам одну историю. Однажды мама ровно полтора часа по телефону озвучивала мне футбольный матч.
  • Каким образом?
  • Она смотрела и слушала комментатора, все услышанное она повторяла в телефон. Таким образом я все посмотрел глазами и устами матери.
  • Невероятно!
  • Да... У нас с мамой совпадают дни рождения, может ещё поэтому мы с ней так похожи, мы не просто мать и сын, но ещё и родственные души... Я могу вас кое о чём попросить?
  • Да, конечно.
  • Скажите моей маме, чтобы она не плакала и всегда праздновала свой день рождения. Я буду сверху наблюдать. А Валиду передайте, чтобы наконец женился (смеётся) и если у него родиться сын, пусть даст ему мое имя.
  • Я все передам, Теймур. Спасибо тебе за беседу. Я буду по тебе скучать.
  • Вам спасибо. Держитесь! Мне пора, друзья ждут...

Другие материалы из этого цикла можно прочитать по ссылкам:

Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Image
Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Image
Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Image
Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Image
Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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