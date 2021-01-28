Минкультуры опровергло информацию о смерти народного артиста Азербайджана Рафига Гусейнова (Рамиша)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры опровергло информацию о смерти народного артиста Азербайджана, гитариста-виртуоза Рафига Гусейнова (Рамиша), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Отметим, что некоторые отечественные СМИ распространили информацию о кончине музыканта, у которого на данный моменты проблемы со здоровьем.

Рафиг Гусейнов родился 14 ноября 1944 года в селе Гюлаблы Агдамского района. Музыкальное образование он получил в средне-специальной музыкальной школе имени Узеира Гаджибейли по классу тар. Он стал, пожалуй, первым музыкантом в Азербайджане, который создал культ игры на гитаре. Рафиг Гусейнов ездил на гастроли вместе с известными артистами. Он аккомпанировал Гадиру Рустамову, Рубабе Мурадовой, Ягубу Мамедову, Сахавету Мамедову и многим другим.

Благодаря уникальному исполнению на гитаре, музыкант завоевал любовь многочисленных слушателей. Рафиг Гусейнов виртуозно играет не только на гитаре, но и на таре, фортепиано, гармони и других музыкальных инструментах.

(Автор: Джани Бабаева. Вугар Иманов)