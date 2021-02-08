Личные вещи шехида – сына народного артиста Али Нура переданы в музей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Личные вещи старшего лейтенанта, сына доцента Государственного университета культуры и искусств, актера Государственного академического национального драматического театра, народного артиста Али Нура - шехида Ровшана Нурзаде переданы Национальному музею истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА), сообщили Trend Life в учреждении.

Напомним, что в Национальном музее истории Азербайджана с целью информирования о завоеванной Азербайджаном исторической Победе, а также увековечивания светлой памяти шехидов создан фонд Отечественной войны. Музей принимает памятные вещи ветеранов, а также личные вещи офицеров и солдат, ставших шехидами Первой и Второй Карабахских войн.

Ровшан Нурзаде родился 24 марта 1975 года в Баку. Окончил Государственный экономический университет, но всегда хотел посвятить себя военной службе. Он очень переживал, что на протяжении многих лет азербайджанские земли находятся под армянской оккупацией. Впоследствии поступил в Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и после завершения учебы был направлен в одну из воинских частей Агдамского района, где служил на протяжении десяти лет, был командиром роты. Был уволен в запас в звании старшего лейтенанта. Как только началась Вторая Карабахская война, он записался добровольцем и 18 октября 2020 года отправился на фронт.

Ровшан Нурзаде стал шехидом в боях за освобождение города Шуша 6 ноября. Ему было всего 45 лет… За героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны он был посмертно удостоен медалей "За Отчизну" и "За освобождение Губадлы".

(Автор: Джани Бабаева)