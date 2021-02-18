Когда в Баку приехал Андрей Мягков… От зарплаты до зарплаты

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов Бахрам Багирзаде поделился воспоминаниями о народном артисте России Андрее Мягкове, который скончался сегодня в возрасте 82 лет, сообщает Trend Life.

"В далёкие советские времена, когда мы были пионерами и комсомольцами, наши педагоги постоянно водили нас в кино. У нас были специальные абонементы на фильмы-экранизации классической литературы. Мы пересмотрели много хорошего кино - "Капитанская дочка", "Евгений Онегин", "Пятнадцатилетний капитан" и многие, многие другие. Запомнился мне и поход в кино на премьеру фильма "Чучело" с великолепной Кристиной Орбакайте и гениальным Юрием Никулиным.

Шел 1985 год. Один из премьерных фильмов мы с классом посмотрели в знаменитом кинотеатре "Вятян", на показ которого приехал главный герой этой картины, выдающийся артист Андрей Мягков. Мы шумною толпою заполнили зрительный зал. Появился Мягков. Он что-то рассказывал со сцены про съёмки, коллег и сам фильм. А мы только мешали ему своим галдежом и смехом. Потом посмотрели фильм, который назывался "От зарплаты до зарплаты", но ничего в нём не поняли. И это естественно, ведь мы были очень юными, почти детьми… Но я до сих пор сожалею, что не слушал, что тогда говорил этот гениальный артист. Не до кино тогда мне было и не до серьёзных разговоров…

Став актёром и режиссером до сих пор жалею, что не было тогда у меня фотоаппарата, чтобы оставить на память чёрно-белое фото с Мягковым. Я уже не говорю о других его фильмах, особенно о том, который мы смотрим под каждый Новый год… Фильм "Служебный роман" был настольной видеокассетой моей мамы, которая ушла на 50 дней раньше Андрея Мягкова. Сейчас я буду в два раза чаще смотреть его в память о маме и тихом, скромном Новосельцеве, который мухи не обидит…

Моё поколение переживает самый трудный период жизни – эпоху потерь и прощания… Уходят родители, уходят старшие друзья, уходят артисты, которые благодаря своим талантам были для нас почти членами семьи и родными людьми… Но какое же счастье, что они были и оставили нам воспоминания о тех благословенных временах, когда наши мамы и папы были молодыми, когда были живы наши дедушки и бабушки, и всё еще было впереди… А мы, сидя в тёмных залах кинотеатров, проживали прекрасные мгновения будущей жизни, замирали от предчувствия любви и бесконечной дороги, которая нас ждала… Царствие небесное великому артисту… Светлая память Андрею Мягкову…", - поделился Бахрам Багирзаде.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, также преподавал в Школе-студии и написал несколько книг, большую известность получил в качестве киноактера. Среди его наиболее известных работ - Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" (1969, режиссер Иван Пырьев), врач Евгений Лукашин в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, Эльдар Рязанов), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии "Служебный роман" (1977, Эльдар Рязанов).

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)