Скончался 37-летний азербайджанский стилист Балаш Алиев

БАКУ /Trend Life/ - На 37 году от онкологического заболевания скончался азербайджанский стилист Балаага Алиев (Балаш), сообщили Trend Life из близкого окружения. Балаш Алиев неоднократно принимал участие в различных республиканских и международных проектах, конкурсах красоты в качестве стилиста. У него было двое девочек-близнецов. Его сестра – популярная эстрадная исполнительница Наргиз Алиева, которая больше известна как Хатун.

(Автор: Вугар Иманов)