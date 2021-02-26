Трогательная история ребёнка, выжившего во время Ходжалинского геноцида, благодаря фонарику в руке… (ВИДЕО)

Социум 26 февраля 2021 12:29 (UTC+04:00)
Трогательная история ребёнка, выжившего во время Ходжалинского геноцида, благодаря фонарику в руке… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание" подготовило документально-художественный фильм, посвященный Ходжалинскому геноциду, сообщили Trend Life в пресс-службе отдела социального медиа и связей с общественностью AzTV,

Фильм производства главной редакции Кинопрограмм и дубляжа телевидения называется "Свет надежды". Показ фильма, снятого на основе реальных фактов, будет представлен 26 февраля в 21:30 в эфире AzTV.

В фильме повествуется о том, что довелось пережить мальчику по имени Теймур во время Ходжалинской трагедии.

Когда армянские агрессоры напали на город Ходжалы, Теймуру было всего 6 лет. Морозной ночью малыша, сладко засыпавшего под материнскую колыбельную, разбудили крики и вопли, раздававшиеся снаружи. Открыв глаза, он увидел, как кругом убивают невинных людей, как его близкие и родные, выбежавшие на улицу разутыми и раздетыми, падают на снег, сраженные пулями...

Свет фонарика в руке этого малыша становится светом надежды. Именно благодаря фонарику удается спасти 6-летнего малыша.

Так вспоминает Теймур пережитое: "Пытаясь спастись, наша семья родственники и другие ходжалинцы, шли, не останавливаясь в морозную, снежную ночь. Отец был тяжело ранен. У матери на руках был грудной ребенок. Куда бы они ни повернули, я бежал следом за ними. Я мог только освещать путь фонариком, который прихватил из дома. Когда мы добрались до вертолета, нам сказали, что, в первую очередь, будут эвакуировать раненых и женщин с грудными детьми. Вокруг вертолета образовалась давка, все хотели спастись. Когда вертолет взлетел, родители думали, что я нахожусь внутри, но всё обстояло иначе – меня забыли, и я остался на земле. Я не знал, что делать. Вся надежда была на фонарик, который я направил на вертолет. Увидев луч от него, пилоты вновь посадили вертолет и взяли меня на борт. Я до сих пор храню этот фонарик. Он – свет надежды в моей жизни".

В фильме воссоздается образ Теймура, выросшего и отправившегося на фронт, ринувшегося в горнило сражений, чтобы отомстить за своих родных, за всех ходжалинцев. Съемки прошли в деревне Муганлы и Кепенекчи Загатальского района.

Автор сценария - Афаг Ахмедова, режиссер-постановщик – Натик Новрузов, оператор-постановщик – Джавид Алиев, оператор – Кямран Содуев, продюсер – Фатима Азимова.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении, отряды армянских террористов и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили геноцид в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, тяжело ранены 487 человек. В то же время, 1275 человек были взяты в заложники, из них судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, всё ещё неизвестна. Ходжалинская трагедия является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами в отношении азербайджанского народа. Парламенты ряда стран приняли документы в связи с признанием Ходжалинского геноцида.

(Автор: Вугар Иманов)

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