Məktub yetişdi… О чем школьница написала участнику Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международной кампании "Справедливость для Ходжалы!" Азербайджанский государственный академический музыкальный театр при содействии министерства культуры представил короткометражный фильм "Məktub yetişdi" ("Письмо дошло"), посвященный светлой памяти жертв Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Фильм "Məktub yetişdi" повествует о письме школьницы к азербайджанскому солдату. Девочка пишет, что ее бабушка, дедушка и дядя были убиты в 1992 году в Ходжалы… В ответном письме мужественный солдат сообщает, что доблестная азербайджанская армия дала достойный ответ оккупантам на поле боя и освободила родную землю от захватчиков.

Отметим, что роль солдата в киноленте исполнил участник Второй Карабахской войны Алигулу Гусейнов.

Автор и режиссер-постановщик фильма – Анар Бабалы, художественный руководитель проекта – директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, оператор и монтажер – Афган Аласов.

Роль школьницы исполнила ученица первого класса средней школы № 307 Айла Тагизаде. Героев фильма озвучили – Вюсал Халыгоглу и Малейка Вюсалгызы.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)