Заслуженная артистка Нахида Оруджева госпитализирована
БАКУ /Trend Life/ - Актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженная артистка Нахида Оруджева, заразившаяся коронавирусом, помещена в Центральную больницу нефтяников. Об этом сообщила Trend Life сама Оруджева.
"Болею уже семь дней. Со вчерашнего дня я в больнице, лечусь уже под наблюдением врачей, прохожу все необходимые медицинские процедуры", - сказала она.
Актриса призвала всех серьезно относиться к своему здоровью, делать все необходимое, чтобы защитить себя от коронавируса.
"Это очень коварное заболевание", - добавила она.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Главный терапевт Азербайджана рассказал, чем опасна передозировка антибиотиками для пациентов с COVID-19
Нужно добиться, чтобы виновники преступлений против Азербайджана ответили перед международным правосудием - представитель Гамбии в ОИС
Министры стран ОИС подготовят план действий по обеспечению устойчивого мира в Карабахе – представитель Пакистана
Латвийские компании предоставили бизнес-предложения для участия в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Праздник музыки – в Москве состоится финал Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева