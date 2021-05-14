Работы азербайджанских художников и фотографов представлены на Международной конференции по противопехотным минам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Работы азербайджанских художников и фотографов были представлены в рамках виртуальной конференции и выставки, посвященной вопросам рисков, связанных с противопехотными минами, сообщила Trend Life автор идеи и председатель конференции, старший советник HOPEMAN Consultants UK Лейла Гасымова.

Видеоконференция была организована HOPEMAN из Манчестера. Консультанты - представители Великобритании и женевского Глобального института водной среды и здоровья (GIWEH). В работе конференции приняли участие представители ООН, известных международных организаций и учреждений Великобритании, Азербайджана, Швейцарии, Австралии, ЮАР, Нидерландов, Турции, стран Африки и Океании.

Конференция была нацелена на повышение осведомленности о рисках противопехотных мин и выявление передового опыта для повышения безопасности в регионе и устойчивого развития освобожденных земель. Виртуальная выставка современного искусства еще раз проинформировала о рисках противопехотных наземных мин. Были представлены истории жертв этого смертоносного оружия.

Участники конференции ознакомились с работами Рафига Гамбарова, Мирнаиба Гасаноглу, Олега Литвина, Мамеда Исмайлова и Фарида Мирзоева.

На конференции был представлен обзор потенциальных рисков наземных мин во многих странах, включая Азербайджан, и обсуждены возможности для устранения этих воздействий. В послании конференции подчеркивается важность быстрых совместных действий в этом направлении на международном уровне.

"На конференции обсуждались вопросы повышения осведомленности общественности об этом на региональном и международном уровнях. Участники конференции призвали руководство Армении проявить, наконец, конструктивный подход и предоставить в распоряжение азербайджанской стороны карты минных полей на освобожденных Азербайджаном землях", - сказала Лейла Гасымова.

Участники акцентировали внимание на последствиях и потенциальных рисках противопехотных мин для всех стран. Целью конференции было обратиться за помощью и найти общие решения для потенциальных рисков; снизить существующий уровень опасностей; снизить вероятность аварий на местном и региональном уровне; расширить трансграничное сотрудничество между конфликтующими обществами за счет привлечения третьих сторон. Кроме того, была подчеркнута важность повышения осведомленности и важность совместных действий для поддержания стабильности и приверженности миру между конфликтующими сторонами. Повышение уровня потерь от противопехотных мин разжигает ненависть и превращается в препятствие на пути будущего развития региона.

(Автор: Вугар Иманов)