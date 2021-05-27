От сцены в окопы. Памяти 19-летнего шехида Отечественной войны Алиаги Мамедова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "От сцены в окопы" (Səhnədən səngərə), посвященный деятелям культуры, ставшими шехидами в 44-дневной Отечественной войны, представлен видеоматериал о 19-летнем Алиаге Мамедове, сообщает Trend Life.

Среди наших доблестных воинов были деятели культуры, которые покрыли себя вечной славой в борьбе за свободу страны от армянских оккупантов и восстановлению территориальной целостности, были добровольцами, получали ранения, стали шехидами, вернулись с фронта и вновь продолжают трудиться во имя искусства. Главная цель проекта – более широкая пропаганда общественности патриотических и морально-нравственных ценностей.

В видеоматериале родители, близкие и друзья Алиаги Мамедова поделились воспоминаниями, рассказали о доблести юного героя.

Алиага Мамедов родился 26 июля 2001 года в Баку. Учился в школах №80 и №322 Сабунчинского района. Занимался дзюдо и был победителем различных турниров. В 2017-2018 годах получил профессию светооператора в Бакинском профессиональном лицее и стал работать в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре.

В 2019 году Алиага Мамедов был призван в ряды ВС Азербайджана. С первых дней войны участвовал в боях на агдеринском направлении. Стал шехидом 6 октября, спасая командира батальона и прикрыв его собой от минометного обстрела. Похоронен на кладбище поселка Маштага Сабунчинского района Баку. За проявленный героизм во время Отечественной войны посмертно удостоен медали "За Родину".

(Автор: Вугар Иманов)