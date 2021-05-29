Это был настоящий праздник, когда спустя 28 лет 28 мая началось возрождение Агдама – народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов

БАКУ /Trend Life/ - Это был для меня и всех нас настоящий праздник, когда спустя 28 лет 28 мая начался процесс возрождения Агдама, сказал сегодня Trend Life профессор Азербайджанской национальной консерватории, кавалер ордена "Шараф", народный артист Мансум Ибрагимов, который принял участие в церемонии, посвященной началу восстановлению города.

В День Республики - 28 мая Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Агдам.

"Это было большим счастьем, что я как агдамец принял участие в таком историческом событии - церемонии, посвященной началу восстановления в Агдаме. Я всегда говорил, что если Шуша является короной Карабаха, то Агдам - его бьющееся сердце. Мы очень гордимся тем, что после Победы, одержанной благодаря нашей доблестной армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметили День Республики именно в Агдаме. И в эти дни вновь хочется выразить слова неимоверной благодарности нашей доблестной армии, нашим отважным героям, склонить головы перед памятью шехидов и выразить благодарность родителям за таких достойных сыновей, пожелать исцеления ветеранам. В Агдаме родились и выросли, развили свой талант знаменитые мастера искусств. Отныне мы будем проводить здесь фестивали мугама, большие мероприятия, реализовывать различные проекты во имя нашей славной страны и истории, культуры и искусства, мирной жизни и процветания", - сказал Мансум Ибрагимов.

По словам ханенде, он впечатлен генеральным планом Агдама. Уже начались работы по восстановлению комплекса Имарет, построенного основателем Карабахского ханства Панахали ханом. Комплекс был разрушен армянскими агрессорами. В Агдаме уже заложены фундаменты школы №1 (школа со 140-летней историей была разрушена в период оккупации), Агдамского промышленного парка и автодороги Барда-Агдам, планируется строительство железной дороги Барда-Агдам и железнодорожного вокзала. В Агдаме будет создан Музей оккупации и Музей Победы. Внутри города будет большая лесополоса площадью 125 гектаров. Вся Карабахская зона станет зоной "зеленой энергии", а города будут основываться на концепции "умный город".

"Агдам полностью разрушен армянскими агрессорами, нет ни одного здания, все в руинах, остались лишь развалины Джума мечети, минареты которой использовались врагом как наблюдательный пункт. Мы ознакомились с генеральным планом Агдама - это грандиозный проект, который станет очередным свидетельством мощи нашего государства. Помимо всей необходимой современной городской инфраструктуры, в Агдаме будут созданы искусственное озеро, каналы с лодками, мосты, трамваи без рельсов, Карабахский университет, реализованы социальные проекты и т.д. Город рассчитан примерно на сто тысяч населения (до оккупации было около сорока тысяч), и будет по площади в два раза больше прежнего Агдама, в частности будет больше города Сумгайыт, здесь будут широкие улицы, представьте себе - шириной 60 метров (!), это будет город мечты, и жизнь вновь закипит. Я также предложил поставить здесь оперу уроженца Карабаха, великого Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", что было встречено с большим одобрением. Мы как деятели искусства будем прилагать все усилия для возрождения культурной славы города. Моему счастью нет пределов!" - сказал народный артист.

Одним из интересных моментов встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с общественностью стало импровизированное исполнение мугама "Карабах шикестеси" народными артистами Назакет Теймуровой, Мансумом Ибрагимовым и заслуженным артистом Тайяром Байрамовым. Одно дело исполнить его со сцены, другое - непосредственно во время беседы с главой государства.

"Мы всегда исполняли "Карабах шикестеси" в болью в душе, но в этот раз - с огромной радостью. Это шло от души и мы решили именно с помощью этой композиции поделиться своей радостью с главой государства. Это была наша благодарность, это был мугам, это было выражение нашего счастья!" - добавил Мансум Ибрагимов.

Один из крупных городов Карабахского региона - Агдам был основан в XVIII веке у восточного подножия Карабахского хребта. Здесь создатель Карабахского ханства Панахали хан в первой половине XVIII века построил для себя Дворец (Имарет) из белого камня, в честь которого и был назван Агдам, что переводится как "белый дом". В 1828 году получил статус города. Агдамский район был своеобразным центром культурных и исторических памятников не только Азербайджана, но и всего Закавказья. Здесь находились средневековые памятники истории и культуры, мавзолеи, мечети, храмы, гробницы с VI по XIX века. В Агдаме был расположен известный на весь бывший СССР единственный Музей хлеба, где имелись экспонаты, относившиеся к античности и средневековью. Важной частью музыкального наследия Агдама является традиционная школа мугама, взрастившая именитых исполнителей. Здесь также находились Агдамский чайный дом и стадион "Имарет", где играл футбольный клуб "Карабах". Как известно, с 23 июля 1993 года Агдам находился под оккупацией армянских ВС и фактически стал городом-призраком, агрессорами все было разрушено до основания. Город был освобожден от оккупации 20 ноября 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)