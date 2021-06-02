В Баку открылся Музей кулинарной славы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном центре кулинарии состоялись открытие Музея кулинарной славы и церемония награждения участников конкурса рисунка "Азербайджанская национальная кухня", сообщает Trend Life. Мероприятие посвящено 30-летию со дня открытия центра и приурочено к Международному дню защиты детей.

Самыми первыми посетителями музея стали юные участники конкурса. Генеральный директор центра, член Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "Шохрат", кандидат исторических наук, вице-президент Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), профессор Таир Амирасланов рассказал гостям об успехах центра за эти годы, продемонстрировал экспонаты музея, книги и призы.

Конкурс рисунка "Азербайджанская национальная кухня" был организован при содействии министерства образования. В нем приняли участие около 1000 школьников из 45 городов и регионов страны. Победители были определены по темам "Карабахская кухня", "Кухня Иреванского ханства", "Азербайджанский центр национальной кулинарии" и "Ассоциация национальной кулинарии Азербайджана" в трех возрастных категориях (от 6 до 17 лет).

Решением оргкомитета конкурса первые места заняли Алия Алиева, Сабира Гасанли, Фарах Халафзаде, Фатима Гусейнли, Саида Гарибова, Захра Мамедли, Фирангиз Аббасова, Ульви Асадли, Бахар Абубекирова, Сура Дадашзаде, Лала Зульфугарова, Тахмина Мамедли. Победители и призеры (вторые и третьи места) отмечены дипломами.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)