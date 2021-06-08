Со сцены в окопы... Памяти шехида Отечественной войны Хикмета Мамедова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана Səhnədən səngərə ("Со сцены в окопы"), посвященного деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны, представлен видеоматериал о шехиде Хикмете Мамедове, сообщает Trend Life.

Главная цель проекта – более широкая пропаганда патриотических и морально-нравственных ценностей.

В видеоматериале родные, близкие и друзья делятся своими воспоминаниями о Хикмете Мамедове, рассказывают о доблести героя.

Хикмет Лятиф оглу Мамедов родился 19 ноября 1993 года. В 2015 году окончил Гянджинский государственный университет по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Работал в Гянджинском государственном историко-культурном заповеднике. За проявленный героизм во время Отечественной войны посмертно награжден медалью "За Родину".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)