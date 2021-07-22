Сотрудники Trend.az и Day.Аz награждены Союзом театральных деятелей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с Днем национальной прессы, который отмечается в Азербайджане 22 июля, в Союзе театральных деятелей состоялось награждение журналистов, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие председатель союза, народный артист, профессор Азер Паша Нематов, заместитель председателя, народный артист Гаджи Исмаилов, а также сотрудники объединения.

Азер Паша Нематов поздравил представителей отечественных СМИ с профессиональным праздником, пожелал им больших успехов в работе.

В числе награжденных - корреспондент АМИ Trend Джани Бабаева, редактор новостного портала Day.Аz Фирангиз Агаларова. Награды вручены представителям СМИ за заслуги в развитии национального театрального искусства.

В рамках мероприятия ведущей актрисе Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженной артистке Нахиде Оруджовой была вручена медаль Sənətkar в честь 60-летия.

22 июля - День национальной прессы - профессиональный праздник всех работников СМИ Азербайджана. 22 июля 1875 года в Баку увидел свет первый номер газеты "Экинчи" ("Пахарь"), издававшейся на азербайджанском языке. Ее учредителем был Гасан бек Зардаби. Издание газеты "Экинчи" вызвало большой интерес на всем Кавказе и сыграло важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, в укреплении национального единства.

В Азербайджане созданы благоприятные условия для свободной деятельности СМИ, отменена цензура, препятствующая плюрализму, свободе слова и печати, сформирована законодательная база, регулирующая работу прессы. Независимые медиа Азербайджана достойно представляют страну в мире и будут продолжать свою деятельность в этом направлении. Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию страны. Особая государственная забота о печати, укрепление ее материально-технической и финансовой базы, обеспечение на самом высоком уровне свободы слова, самовыражения, создание благоприятных условий для работников прессы являются фундаментальными факторами развития национальной печати.