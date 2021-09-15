Названо место, где будет похоронен заслуженный артист Ягуб Зуруфчу

БАКУ /Trend/ - Заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу будет похоронен сегодня в 13:00 на бакинском кладбище "Гурд гапысы", сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Ягуб Зуруфчу скончался 14 сентября в медучреждении "Ени Клиника", где проходил лечение от коронавируса.

Отметим, что Ягуб Зуруфчу родился 8 апреля 1956 года в городе Тебриз. Был награжден почетным званием "Заслуженный артист Азербайджана" в 2009 году.