В Москве скончался известный азербайджанский художник Аббас Кязимов

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 8 ноября, в московской больнице от коронавируса скончался известный азербайджанский художник и достойнейший патриот своей Родины Аббас Кязимов, сообщает Trend Life.

Аббас Кязимов родился в 1956 году в Баку. Окончил Азербайджанское художественное училище имени Азима Азимзаде и художественно - графическое отделение Азербайджанского государственного педагогического института. С 1979 года принимал участие в различных выставках. Его произведения были представлены в России, Казахстане, Украине, Китае, странах Европы и США.

Он по праву считается одним из самых известных приверженцев Апшеронской школы - группы художников, во многом определивших своеобразие азербайджанского искусства минувшего столетия. Содержание, стиль и метод работы художника со временем стали определять творчески переосмысленные принципы ковровой орнаментики.

Аббас Кязимов стал автором уникальной техники, объединившей культуру Востока и классическую школу изобразительного искусства. Так называемый "ковровый стиль" синтезировал миниатюру, ковроделие, вышивку и чеканку. Сказки, услышанные в детстве, орнаменты восточных ковров, затейливые узоры на бабушкиных лоскутных одеялах, звезды ночного Азербайджана - все это нашло отражение в полотнах художника.

Его работы хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея искусства народов Востока (Москва), Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого (Нукус, Узбекистан) и других музеев и галерей, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)