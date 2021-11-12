Шеки, Хырдалан и Лянкяран получили гранты в размере 30 тыс. евро от проекта ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта EU4Culture при поддержке представительства Евросоюза в Азербайджане объявлены три азербайджанских города, ставшие победителями конкурса на соискание гранта в размере 30 тысяч евро на подготовку стратегии культурного развития, сообщает Trend Life.

Конкурс был объявлен в мае 2021 года.

Идея проекта заключается в поддержке малых городов в разработке и реализации стратегий культурного развития в соответствии с концепцией культурных столиц Европы.

В целом участие в конкурсе приняли 70 городов из пяти стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство". После оценки поданных заявок в Азербайджане были выбраны три города – Шеки, Хырдалан и Лянкяран.

Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петр Михалко в своем выступлении отметил, что культурное наследие представляет особую ценность и деятельность по его охране имеет важное значение.

Он также подчеркнул особую значимость культурного сотрудничества, добавив, что вопросы культуры имеют важное значение в контексте повестки дня ЕС.

Далее состоялось вручение сертификатов на гранты представителям Шеки, Хырдалана и Лянкярана.

Отметим, что на заключительном этапе конкурса один из этих городов станет обладателем гранта в размере до 300 тысяч евро на реализацию своей стратегии.

EU4Culture - четырехлетний проект, финансируемый Европейским союзом для поддержки культуры и творческого сектора с особым акцентом на нестоличные города и районы в странах "Восточного партнерства". Задачи проекта - сделать культуру двигателем роста и социального развития во всем регионе.

EU4Culture реализуется Институтом Гете (руководитель проекта), Французским институтом Грузии, Датским институтом культуры и Центрами Чехии.

В своих выступлениях заведующий отделом творчества и цифрового развития министерства культуры Рамиль Аббакиров и завотделом политики и стратегии туризма Государственного агентства по туризму Магомед Мурадов рассказали о развитии туристического потенциала в Азербайджане, сферы культуры и реализуемых проектах в этом направлении.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)