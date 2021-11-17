Мусульмане, христиане и евреи Азербайджана вместе молятся во имя страны – вечер "Торжество толерантности" (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел концерт Tolerantlığın Zəfəri, посвященный Международному дню толерантности, организованный Фондом пропаганды нравственных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами и христианской общиной Vineyard Azərbaycan, сообщает Trend Life. Вечер был посвящен первой годовщине Дня Победы в Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие представители религиозных общин страны, деятели культуры и науки, общественных организаций. На вечере была представлена литература, повествующая об истории толерантности и мультикультурализма Азербайджана.

На открытии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Официальная часть программы включала выступления приглашенных гостей, а также показ социальных роликов и фильмов о толерантности в нашей стране. В программе концерта, организованного Aghayev Group под руководством Кямрана Агаева, были представлены патриотические песни в исполнении известных и молодых музыкантов, различные религиозные композиции и национальные танцы. Среди выступивших заслуженные артисты Айгюн Бейляр и Теймур Амрах, танцевальный ансамбль Alov под руководством Эмиля Панахова и другие. Состоялась премьера композиции Сабины Панаховой "Qələbə Bayrağı" (Флаг Победы), были представлены хореографические номера, поставленные народной артисткой Джамилей Байрамовой, а также Сабиной Исмайловой и Эмилем Панаховым, который также является руководителем христианской общины Vineyard Azərbaycan.

Мероприятие завершилось совместными молитвами представителей мусульманских, христианских и еврейских религиозных общин во имя свободы и независимости, развития и процветания Азербайджана, всех народов и национальностей нашей страны, которые исторически живут как одна семья, делают все во благо родного края.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)