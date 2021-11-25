Интервью, которого не было… "Голос войны" Нармины Мамедзаде в честь героев 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Интервью, которого не было… Таков был цикл материалов азербайджанской писательницы Нармины Мамедзаде, посвященных памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны, которые невозможно было читать без слез и боли в душе… О совсем еще молодых парнях, у которых были мечты и стремления, которые так и не создали свои семьи, о тех, кого больше не увидят, не обнимут и не поцелуют братья, сестры, матери, отцы, жены и дети… Но они всегда будут жить в нашей благодарной памяти и сердцах как воины-освободители, люди чести и достоинства…

Эти материалы и рассказ "Голос войны" вошли в одноименную книгу Нармины Мамедзаде, которая вышла на трех языках, сообщает Trend Life.

"Это был сложный проект, эмоционально тяжелый, бередящий душу… Прошел год и я, наконец, держу в руках эти книги, которые им обещала... их семьям, родным и близким. Интервью, которого не было, или пятьдесят шесть историй о героях 44-дневной Отечественной войны.

Будет написано еще очень много историй и книг, но эта дорога тем, что их голоса будут звучать в сердцах родных и близких каждый раз, когда они будут их перечитывать.

Книга написана на азербайджанском языке, а также переведена на русский и английский языки. Пусть мир узнает, что защищать Родину можно только в том случае, если сильно ее любишь. Если любишь больше всего на свете.

Шехиды не умирают, и где-то в небе над Карабахом их души летают с улыбкой, провожая нас взглядом. Я думаю, что они уже знают, что истории ждут своих читателей… Мир должен знать своих героев, а нам остается чтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины. Карабах - это Азербайджан! И никогда не будет иначе! Светлая память шехидам! Вечная слава героям!", - отметила Нармина Мамедзаде.

Презентация книг пройдет в ближайшее время.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)