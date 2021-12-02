Очень трогательный мини-фильм "Ангелы, говорящие глазами" представил ARB Günəş – без слез невозможно смотреть (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Обычным людям трудно себе представить, как сложно жить тем, кого природа или случай обделили здоровьем.

В The Landmark Hotel Baku прошла презентация мини-фильма "Gözləri ilə danışan mələklər" (Ангелы, говорящие глазами) – социального проекта первого детского телевидения Азербайджана ARB Günəş, сообщает Trend Life.

"Физические ограничения – это не недостаток, а судьба. Чтобы сделать счастливой эту судьбу, пусть каждый из нас подарит свое милосердие и любовь", - под таким слоганом был реализован проект, посвященный детям с проблемами слуха и речи.

Презентация была приурочена к Международному дню инвалидов (отмечается ООН с 1992 - 3 декабря), направленного на привлечение внимания широкой общественности к проблемам лиц с ограниченными физическими возможностями, защиту их достоинства, увеличение благополучия, полное и равное соблюдение прав человека и участие в жизни общества.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и молодежи, различных организаций, творческого коллектива проекта.

Автор сценария и руководитель проекта, директор ARB Günəş Махсим Махсимов рассказал о проекте, который был снят за шесть дней и направлен на интеграцию детей с физическими ограничениями в общество, чтобы они росли со здоровым духом, достойно воспитывались и получали образование, стали полценными представителями общества. Было отмечено, что ARB Günəş всегда придает особое значение реализации социальных проектов, интеграции детей-инвалидов в общество, в своем эфире систематически представляет соотвествующие передачи для них и о них.

Депутат Севиль Микаилова подчеркнула, что государством уделяется особое внимание и забота лицам с физическими ограничениями, реализуются проекты и программы, направленные на интеграцию в общество, которое самым непосредственным участием должна одаривать своей любовью таких детей, создавать все условия для их личностного роста и достойного места в жизни. Активное вовлечение лиц с физическими ограничениями в жизнь общества, доступность и интеграция во всех сферах являются одним из важнейших условий достижения устойчивого развития, вкладом в наше настоящее и будущее.

Своими мыслями поделились представители творческого коллектива и гости, которые высоко оценили реализацию проекта.

Фильм получился очень трогательным, во время просмотра у многих гостей на глазах стояли слезы. Сюжет повествует об одной счастливой паре, которую сыграли Ильгар Мусаев и Ульвия Рза, но их жизнь резко меняется, когда в семье появляется неслышащий ребенок. Отец отворачивается от родной дочери, тогда как мать всячески поддерживает любимое чадо. Дочь относится с любовью к отцу, а он одаривает ее лишь холодным и злым взглядом. Проходят годы, он понимает, как же все-таки жестоко ошибался… Интересно, что авторы представили ребенка в четырех возрастах. Более того, в проекте снялись две дочери автора слов песни Эсмиры Этибаргызы – 7-летняя Айтян и 9-летняя Самира Багировы, младшая из которых является неслышащей. Айтян является ученицей первого класса Специальной школы-интерната для детей с физическими ограничениями №3 города Баку.

Музыку написала Ягут Алмаз, а композицию душевно исполнила народная артистка Гюльянаг Мамедова, которая также воплотила один из образов. Аранжировщик – Фаиг Кязымов. В ролях также сыграли заслуженная артистка Мехрибан Ханларова, актеры Саадат Аббасова, Нурбану Азиззаде и Хиранур Гулиева. Режиссер-постановщик – Вюсал Мамедов, генеральный продюсер – Яшар Ахмедов.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)