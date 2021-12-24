Для детей семей шехидов и гази Карабахской войны представили концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для детей семей шехидов и гази Карабахской войны представили концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря и Нового года, организованный Главным управлением культуры города Баку и отделом по работе с женщинами и семьями военнослужащих Главного управления личного состава министерства обороны Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов.

Выступившие отметили, что семьи шехидов и гази Карабахской войны окружены особой вниманием и заботой государства, им предоставляются квартиры и автомобили, выделяются единовременные выплаты, социальные пособия и пенсии, реализуются специальные программы.

Праздничный вечер вел телеведущий Заур Набиоглу. В концертной программе приняли участие заслуженная артистка Азербайджана Манана Джапаридзе, популярный исполнитель Эльнур Мамедов, коллектив Asiman и танцовщица Айнур Рзаева. В заключение все дети исполнили тесниф Худаяра.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)