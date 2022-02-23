В Баку открылась экспозиция "Наказание преступления" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее Независимости Азербайджана состоялось открытие выставки народного художника Ханлара Ахмедова Cinayətin cəzası (Наказание преступления), приуроченная к 30-летию Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life. В экспозиции, которая будет открыта до 1 марта, представлено 18 произведений.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Выступившие отметили, что Ходжалинский геноцид - одно из наиболее тяжких военных преступлений против человечности, совершенных армянскими военными против мирного азербайджанского населения. В результате необоснованных территориальных притязаний и агрессивной политики Армении около 20 процентов международно признанной территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет находилось под оккупацией, была проведена политика этнической чистки, осуществлен физический и моральный террор против азербайджанского народа, более одного миллиона человек были изгнаны со своих земель в Армении и Карабахском регионе Азербайджана и стали беженцами и вынужденными переселенцами. Наряду с оккупационной политикой, этнической чисткой и геноцидом, Армения в течение 30 лет оккупации осуществляла моральную агрессию и геноцид также против религиозно-культурного и исторического наследия Азербайджана. Древнее культурное наследие азербайджанского народа было уничтожено и разграблено. Ходжалинский геноцид, являющийся трагедией ХХ века, стал результатом этой агрессивной и преступной политики армян. Эта трагедия, произошедшая в конце ХХ века, является одним из тяжких преступлений, направленных не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими ужасающими трагедиями прошлого века, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки и Сонгми.

Было подчеркнуто, что в результате 44-дневной Отечественной войны территориальная целостность Азербайджана была восстановлена, на освобождённых землях идет активный процесс строительства и восстановления, и Карабах вновь станет одним из самых прекрасных мест в мире.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Вугар Иманов)