Звезда турецкого сериала "Долина волков" почтил в Баку память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском доме молодежи прошел вечер "Xocalı tarixin qan yaddaşi", организованный Emedia Group в память о жертвах Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Участникам мероприятия была представлена экспозиция из 80 произведений, посвященных 30-й годовщине Ходжалинского геноцида и созданных преподавателями и студентами Азербайджанской государственной академии художеств, Азербайджанского государственного педагогического университета и Билясуварской государственной галереи.

В вечере приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, ветераны Карабахской войны, очевидцы Ходжалинской трагедии. На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, павших за свободу и независимость страны.

На мероприятии выступили руководитель Emedia Group Эльшан Алиев, герой Отечественной войны Азербайджана Закир Иманов, звезда турецкого кинематографа Эрхан Уфак (известен зрителям по сериалам "Долина волков" и другим работам) и другие, почтив память жертв Ходжалинского геноцида. Дурдана Агаева, находившаяся в плену в течение восьми дней, со слезами на глазах рассказала о пытках и издевательствах над мирным населением со стороны армянских фашистов.

Было отмечено, что Ходжалинский геноцид стал результатом агрессивной и преступной политики Армении. Он является одним из тяжких преступлений, направленных не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества и стоит в одном ряду с такими ужасающими трагедиями прошлого века, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки и Сонгми.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

На протяжении около 30 лет в результате агрессивной политики Армении около 20 процентов территории Азербайджана находилось под оккупацией, была проведена политика этнической чистки, осуществлен физический и моральный террор против азербайджанского народа, более одного миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, древнее культурное наследие нашего народа было уничтожено и разграблено. В результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года территориальная целостность Азербайджана была восстановлена, на освобождённых землях идет активный процесс строительства и восстановления, и Карабах вновь станет одним из самых прекрасных уголков мира.

(Автор: Вугар Иманов)