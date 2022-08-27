Актер и ветеран Карабахской войны Эльдар Багирбеков госпитализирован в тяжелом состоянии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный актер театра и кино, член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов Азербайджана, ветеран первой Карабахской войны Эльдар Багирбеков вчера вечером был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Городской клинической больницы № 1 (бывшая Семашко), сообщает Trend Life.

Врачи диагностировали предынфарктное состояние. Состояние Багирбекова усугубляется острыми болями в позвоночнике и ногах. На протяжении последних лет актер проходил лечение, ныне ему очень тяжело передвигаться.

"17 августа я был госпитализирован, но не захотел сообщать общественности. Вчера вечером состояние стало критическим и я вновь был госпитализирован. Спасибо врачам, которые делают все возможное", - сказал по телефону Trend Life Эльдар Багирбеков.

Эльдар Багирбеков родился 10 июля 1970 года в Баку. Выпускник Бакинского хореографического училища. Зрителям известен по ярким ролям на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Сыграл около 80 ролей, является пятикратным лауреатом премии "Лучший актер года". Играл в фильмах "До последнего вздоха", "Вестник рассвета", "Postskriptum", "Назлы", в российском сериале "Агентство НЛС-2" и других фильмах. Как хореограф ставил постановки, также является шоуменом и музыкальным исполнителем. В 1989-1991 годах в рядах советской армии во Внутренних войсках при МВД СССР неоднократно участвовал в стратегически важных операциях, за что был награжден медалями и орденами. В 1992 году отправился добровольцем на защиту территориальной целостности Азербайджана, участвовал в ожесточенных боях в Карабахе против армянских оккупантов. В августе того же года получил ранение, до сих пор в теле остается осколок от снаряда.