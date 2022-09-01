Министр культуры Анар Керимов ознакомился с учреждениями культуры в Газахском и Агстафинском районах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов совершил рабочую поездку в Газахский район, сообщили Trend Life в ведомстве.

Цель визита – усовершенствование деятельности и управления в системе министерства культуры, повышение эффективности работы в учреждениях культуры в регионах.

В ходе визита министр культуры посетил ряд исторических памятников и учреждений культуры.

Анар Керимов посетил Центр Гейдара Алиева Газахского района, действующий с 2008 года, и ознакомился с фотографиями и экспонатами, отражающими различные периоды жизни и деятельности общенационального лидера.

Затем он ознакомился с деятельностью Газахской государственной картинной галереи, общий фонд которой насчитывает 574 экспоната. 70 из них представлены в выставочном зале.

Посетив Детскую музыкальную школу №1 города Газах, Анар Керимов был проинформирован о том, что в учебном заведении функционируют классы игры на фортепиано, скрипке, таре, кяманче, гармони, сазе. Здесь обучение проходит 221 ученик и преподают 59 учителей.

Также состоялось ознакомление с текущим состоянием здания кинотеатра "Азербайджан", построенного в 1965 году.

Кроме того, министр культуры посетил Мемориальный музей Моллы Панаха Вагифа и Моллы Вели Видади, Газахский историко-краеведческий музей, в котором хранятся 2910 экспонатов, музей литературы, осмотрел архитектурные памятники местного значения – мечеть Джума (XX век) и баню Исрафил ага (XX век), расположенную перед мечетью, ознакомился с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в здании исторической бани и в здании Газахской учительской семинарии (XX век).

Также Анар Керимов посетил в Газахе Аллею шехидов, почтил память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В рамках поездки министр посетил филиал "Дамджылы" Государственного историко-культурного заповедника "Авей" в селе Дашсалахлы Газахского района, здание Центра досуга молодежи, построенное в 1970 году и действовавшее как летний кинотеатр, Центр культуры, Газахский государственный драматический театр, ознакомился с деятельностью Детской музыкальной школы №2 города Газах, где работают 63 педагога и получает образование 241 ученик.

В Центре культуры Газахского района министр провел встречу с деятелями культуры из Агстафинского, Газахского и Товузского районов.

Затем была представлена ​​концертная программа. На концерте коллективы детских музыкальных школ Газаха, Агстафы и Товуза и Дома культуры Товузского района представили красочные музыкальные номера и танцы.

Также министр культуры Анар Керимов посетил Агстафинский район, где в Центре Гейдара Алиева принял жителей Газахского, Агстафинского и Товузского районов.

После приема граждан министр посетил ряд культурных учреждений Агстафы. Он ознакомился с деятельностью Агстафинской государственной картинной галереи, в общем фонде которой хранятся 184 живописных и графических произведения, Центральной библиотекой централизованной библиотечной системы, Историко-краеведческим музеем и рядом других учреждений.