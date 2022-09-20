В Баку обсудили вопрос развития бизнес-экосистемы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошло традиционное мероприятие Бизнес-клуба Networking Azerbaijan с участием представителей малого и среднего предпринимательства, сообщает Trend Life.

На открытии основатель компании Baku Translation Орхан Гаджиев отметил, что подобные вечера, где руководители и представители бизнеса встречаются и устанавливают деловые отношения, обсуждают перспективы сотрудничества, ведущие к прогрессу, важны для экономического развития.

Гостями были рассмотрены вопросы, связанные с одной из основных тенденций развития последних лет - бизнес-экосистемой, которая выполняет роль источника ресурсов и знаний для развития компаний-участников. Слово "бизнес-экосистема" прочно укоренилось среди модных управленческих терминов. Это динамичная группа в значительной степени независимых игроков, которые производят товары или услуги, в совокупности составляющие взаимосвязанное решение. Топ-менеджеры предлагает использовать следующее определение: бизнес-экосистема - это динамичная группа в значительной степени независимых игроков, которые создают продукты или услуги для решения единой задачи. Это определение подразумевает, что каждая экосистема может характеризоваться определенным ценностным предложением и конкретной, хотя и порой меняющейся группой субъектов с разными ролями, такими как производитель, поставщик, организатор, комплементатор. Также предлагается рассматривать экосистему применительно к решению конкретных бизнес-задач и как способ реализации ценностных предложений. В этом случае бизнес-экосистема - это модель управления, которая конкурирует с другими: вертикальной организацией, иерархической цепочкой поставок и моделью открытого рынка.

Развитие бизнес-экосистемы - логичное эволюционное продолжение развития инновационных бизнесов, в рамках которого осуществляется переход от замкнутого набора продуктов к взаимосвязанной системе решений, максимально удовлетворяющих человеческие запросы и значительно расширяющих горизонт предпринимательской деятельности.

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