В Университете ADA прошла презентация фильма "Сокровищницы мира – Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Университете ADA прошла презентация фильма "Сокровищницы мира – Азербайджан" (Treasures of the World – Azerbaijan), подготовленного при совместном партнерстве Фонда Гейдара Алиева и компании bp, сообщает Trend Life.

Фильм был представлен на английском языке.

На открытии менеджер по работе со студентами Университета ADA Гюнель Аскерова отметила, что проект, отражающий живописную природу и сокровищницы Баку, города Шуша, Гобустана и Шеки, направлен на пропаганду в международном масштабе древней и богатой истории, культуры Азербайджана. Фонд Гейдара Алиева и bp подготовили полную 60-минутную версию фильма на азербайджанском и английском языках.

Фильм снят британской компанией Sandstone Global Productions при поддержке Бакинского медиа-центра. Автор картины, историк, писатель, ведущая и автор сценария цикла документальных фильмов "Сокровищницы мира", профессор Беттани Хьюз в июне 2022 года посетила Азербайджан и провела съемки, чтобы изучить историю и культуру и посвятить один из своих фильмов прекрасному краю, национальному достоянию нашей страны.

На протяжении всего фильма Беттани Хьюз с восхищением представляет величественную природу и культуру Азербайджана: от пламени, вырывающегося из-под земли, до древних наскальных рисунков, которым десятки тысяч лет. Она считает, что чудеса легендарного Шелкового пути заключаются в том, что эта земля не только место торговли, но и площадка для обмена мнениями. Здесь можно открыть для себя уникальное культурное наследие Кавказа.

В фильме особо отражена красота города Шуша. С одной стороны, автор обращает внимание на гуманистическую поэзию Хуршидбану Натаван, а с другой стороны, рассказывает о красоте музейно-мавзолейного комплекса Вагифа, истории его строительства, а также о поэзии Вагифа. Кадры с Джыдыр дюзю сопровождаются интересной информацией о карабахских скакунах и игре в човган.

С восторгом рассказывая об особенностях нашей страны, автор в конце фильма делает вывод, что "Азербайджану нет равных в мире".

Следует отметить, что фильм уже был продемонстрирован международной общественности на телеканале BBC в двух частях - "Шелковый путь" и "Страна Огней". Съемки части под названием "Шелковый путь" охватили Гобустан и Шеки, а съемки "Одлар Юрду" - Баку и Шушу.

Премьера проекта состоялась 29 сентября в Центре Гейдара Алиева.