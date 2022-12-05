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В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)

Социум Материалы 5 декабря 2022 19:01 (UTC +04:00)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Еврейском культурном центре города Мюнхен состоялся показ документального фильма азербайджанского кинорежиссёра Руфата Асадова "Плач пророка Йеремии", снятого при участии Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Презентация была приурочена к открытию Общины горских евреев Мюнхена. По окончании показа о создании фильма и творческих планах рассказал режиссёр Руфат Асадов. На торжественной церемонии с приветствием и поздравлениями выступили председатель общины кавказских евреев в Мюнхене Фируза Юшваева, президент Израильского культурного центра Мюнхена и верхней Баварии Шарлота Кноблох, главный раввин Мюнхена и верхней Баварии Рав Шмуэль Аарон Бродман, представитель горско-еврейской общины Мюнхена Акиф Агаев, директор Еврейского культурного центра Мюнхена Андре Горовиц, глава Азербайджанского дома в Мюнхене Саттар Керимов. Было отмечено, что в Азербайджане, где исторически существуют традиции мультикультурализма и толерантности, все народы живут как одна семья.

Ведущий церемонии, активист горско-еврейской общины города, педагог Танаха Герман Джанталиев предоставил слово специально приглашённым гостям из Израиля – раввину Шмуэлю Симантову и руководителю Центра сохранения и развития национальных традиций, самобытности языка, культурного и исторического наследия горских евреев "Sholumi" Шаулю Симан-Тов. Директор Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяна Сальман преподнесла в дар горско-еврейской общине Мюнхена трёхтомный сборник из произведений Низами Гянджеви на иврите, выпущенный в Израиле международной ассоциацией "АзИз" к 880-летию великого азербайджанского поэта.

Гостям была представлена разнообразная концертная программа, в которую были включены произведения азербайджанских композиторов в исполнении представителей общины азербайджанцев и горских евреев, были исполнены азербайджанские народные танцы, продемонстрирован видеоролик об Азербайджане. Вечер завершился торжественным ужином в честь новосозданной горско-еврейской общины города Мюнхен.

В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
В Мюнхене состоялась презентация фильма о горских евреях Азербайджана (ФОТО)
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