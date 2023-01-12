В Баку состоялась церемония награждения лучших кулинаров 2022 года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась отчетная сессия Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана (Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyası, АMKA) и церемония награждения лучших кулинаров 2022 года, сообщает Trendf Life.

Президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), член Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженный работник культуры Таир Амирасланов представил отчет о проделанной работе, посвященный Году города Шуша и поделился планами на 2023 год.

Было отмечено, что в 2022 году была выпушена книга о долме "Dolma bütün şübhələrə son" на четырех языках – узбекском, турецком, русском и английском, проведены ее презентации в Азербайджане, Турции и Ливане. В городах Азербайджана и Турции проведены презентации издания "Жемчужины Карабахской кухни" (Qarabağ mətbəxinin inciləri) – победителя конкурса грантов Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

Представители АMKA с успехом выступили на международных соревнованиях по кулинарному искусству, среди которых кубок мира по халяльной кулинарии в Ливане. Приняли участие в первом Международном кулинарном фестивале в Шуше и втором Национальном фестивале кочевников в Гаджикенде, международном конгрессе Worldchefs Congress and Expo в Дубае (ОАЭ), онлайн-конференции Всемирной организации народного творчества в Италии. В Баку были проведены Дни лянкяранской кухни и другие мероприятия в рамках включения города Лянкяран в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению "гастрономия" и т.д..

В различных номинациях почетными дипломами были отмечены кулинары, внесшие свой вклад и в развитие и пропаганду национальной кулинарии за 2022 год.