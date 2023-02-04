Из Нидерландов в Азербайджан. О Красной Слободе, толерантности и мультикультурализме всему миру! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан посетила известный общественный деятель Нидерландов, экс-директор Christians in Defense of Israel (CIDI) Ханна Люден, сообщает Trend Life. Визит организован нашей соотечественницей из Амстердама Салтанат Ревангызы при поддержке заслуженного деятеля искусств Азербайджана, доцента Государственного университета культуры и искусств, художника-модельера Фахрии Халафовой.

Цель поездки - ознакомление с жизнью и деятельностью еврейской общины в Азербайджане. Ханна Люден выразила восхищение увиденным, историческими ценностями, традициями толерантности и мультикультурализма Азербайджана. Состоялось посещение синагог Баку, встреча с председателем Общины горских евреев Милихом Евдаевым, совершен визит в Красную Слободу - посёлок в Губинском районе, место компактного проживания горских евреев.

"Мой первый визит в Азербайджан был очень интересным. Баку очаровал меня гармонией архитектуры древности и современности. В рамках визита я посетила синагоги в Баку и побывала в Красной Слободе, о котором я раньше ничего не знала. Это очень красивое и самобытное место, где увидела старинные и отреставрированные здания, но самое главное – это история жизни горских евреев в Азербайджане. Большое впечатление на меня произвел Музей горских евреев, где уделено внимание даже самым мельчайшим деталям традиций и истории народа, узнала много нового. Также посетила синагоги, где увидела молящихся людей. Особо хотелось бы рассказать о библиотеке с сотнями книг, где много старинных изданий, которые передавались в семьях из поколения в поколения и ныне находятся здесь – это очень важная кладезь знаний об истории и культуре горских евреев. Очень важно сохранять такое национальное наследие и рассказывать об этом мировой общественности, привлекать сюда больше туристов из разных стран, чтобы все это люди увидели своими глазами. Считаю очень важным донести всему миру об истории Красного Слободы, сохранении здесь самобытности, культуры, языка, традиций и обычаев. Очень хотелось бы вновь приехать сюда летом", - отметила Ханна Люден.

По словам Салтанат Ревангызы, Азербайджан является одной из редких мусульманских стран, где для евреев исторически созданы все условия для жизни и сохранения своей культуры.

"Азербайджан уникальная во всех отношениях страна. Расположенный в пространстве стыка различных цивилизаций, на протяжении многих веков прославился как край, где сформировалась атмосфера национально-культурного многообразия, где представители различных национальностей и конфессий проживают в атмосфере мира и благополучия, взаимопонимания и диалога. Толерантность - специфическое качество азербайджанского народа. Сегодня чуть ли не во всем мире с удовлетворением признают эту истину. Даже в ряде западных стран евреи не могут спокойно посещать синагоги, чтить свой религиозный культ и одевать национальную одежду. Одним из самых ярких образцов азербайджанской модели толерантности является то, что здесь представители всех религиозных общин живут как одна семья. Азербайджанский мультикультурализм и толерантность - уникальный опыт, который необходимо применить во всем мире", - отметила Салтанат Ревангызы.

По словам Фахрии Халафовой, в Год Гейдара Алиева символична более активная пропаганда во всем мире исторических традиций мультикультурализма и толерантности в Азербайджане.

"Мультикультурализм является образом жизни азербайджанского народа, который испокон веков превратил принципы толерантности, терпимости и уважения к другим религиям и культурам в образ своей жизни. В одном из своих выступлений великий лидер Гейдар Алиев подчеркнул: "Многонациональный состав Азербайджана - это наше богатство и преимущество. Мы это ценим и постараемся сохранить. Чем больше государство будет стараться объединить народ, тем богаче оно будет, так как каждый гражданин вносит свой вклад во всемирную культуру и цивилизацию". Осуществляемый под руководством великого лидера Гейдара Алиева политический курс в сфере сохранения мультикультурализма и толерантности азербайджанского народа уверенно продолжается и развивается Президентом Ильхамом Алиевым. Благодаря национально-культурному многообразию, атмосфере этнической и религиозной терпимости, Азербайджан является примером многонационального и многоконфессионального государства, пространства межкультурного диалога во всем мире", - отметила Фахрия Халафова.

По ее словам, представители различных религиозных конфессий всегда проявляли солидарность с азербайджанским народом, боролись за свободу и благополучие нашей единой Родины.

"Аллея шехидов, где нашли вечный покой сыновья и дочери Азербайджана, в том числе наши граждане, принадлежащие к различным религиозным конфессиям, воевавшие во имя свободы и территориальной целостности Азербайджана и пожертвовавшие на этом пути собственной жизнью, сегодня является символом нашего братства и толерантности. Яркий пример тому, героизм Альберта Агарунова - азербайджанского танкиста, участника первой Карабахской войны, Национального героя Азербайджана, который пал смертью храбрых, защищая Шушу. Семья Агарунова была родом из населённого горскими евреями посёлка Красная Слобода в Губе".

Красная Слобода (Qırmızı qəsəbə) - посёлок в Губинском районе Азербайджана, который является единственным местом компактного проживания горских евреев на всем постсоветском пространстве. Здесь уже 2 тысячи лет компактно живут горские евреи, родным языком которых является джухуро. Основу социальной организации жизни горских евреев составляет их община, называемая кагалом, который передает этнокультурные, религиозные и социальные традиции от одного поколению к другому. До сегодняшнего дня в Красной Слободе были созданы девять кварталов. Архитектурную основу поселка составляют здания семи синагог. Красная Слобода представляет собой современный населённый пункт, состоящий в основном из стильных двух- и трехэтажных коттеджей, магазинов и бытовых объектов с чистыми и аккуратными улицами. Красная Слобода признана центром развития и сохранения материальной и духовной культуры горских евреев в Азербайджане и за его пределами.