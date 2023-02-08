В Баку нескончаемый поток людей оказывает помощь братской Турции - репортаж (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Трагедия в Турции - страшное землетрясение, унёсшее тысячи жизней, огромной болью отозвалось в сердцах азербайджанцев. В эти дни весь Азербайджан, все мы с братским народом Турции и каждый старается поддержать и оказать помощь.

С раннего утра корреспондент Trend посетил пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Только за первый час уже наблюдался нескончаемый поток жителей города, которые несли предметы первой необходимости, одеяла, матрацы, теплые вещи, продукты питания, гигиенические средства и даже обогреватели из своих домов.

69-летняя пенсионерка Сафура Новрузова принесла свой подушку, одеяло и матрац: "Люди остались на улице, живут в палатках, спят на холодной земле - как я могу в этот момент лежать в теплой постели? У меня было два комплекта - один решила отправить нашим братьям и сестрам в Турцию".

Каждый в Азербайджане в меру своих сил и возможностей старается внести свою лепту в общее дело помощи братской Турции. Среди них ветераны Карабахской войны, которые представляют общественное объединение "Опора".

Самир Алиев: "Выражаем свои соболезнования братской Турции, желаем скорейшего выздоровления раненным. Мы всегда будем вместе и делать все, что от нас зависит"

Горхмаз Асланов: "Мы всячески поддерживаем турецкий народ, их горе – наше горе. Как они оказывали нам поддержку в период 44-дневной Отечественной войны, так и мы сейчас стараемся делать все для оказания необходимой поддержки. Готовы хоть сейчас отправиться и оказать помощь братской Турции".

Волонтеры распределяют гуманитарную помощь, расределяя по коробкам. Среди них ведущая телеканала İTV Жаля Гасанлы: "Все мы объединены в один кулак и поддерживаем наших турецких братьев. Пусть Всевышний поможет Турции, скорейшего спасения оставшихся под завалами людей, больше не хочется слышать трагические вести"

Напомним, гуманитарную помощь можно привезти в Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева, расположенный по адресу: г. Баку, ул.Аббаса Саххата 2 (Тбилисский проспект).

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. На данный час число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, раненных – 49 133.