Азербайджанский культурный центр в Узбекистане и Ташкентский педагогический университет расширяют сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов посетил Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Гянджеви, встретился с ректором Абдугаффором Кыргызбаевым, между сторонами были обсуждены вопросы в области двустороннего сотрудничества наших стран и реализации совместных проектов, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

На встрече Абдугаффор Кыргызбаев высоко оценил историю узбекско-азербайджанских культурных связей, уровень сотрудничества между двумя странами, а также роль и деятельность Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане в сфере укрепления и развития отношений между нашими народами. Было отмечено, что Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Гянджеви, в котором обучается около 25 тысяч студентов, играет важную роль в развитии отношений с Азербайджаном в области науки, культуры и литературы и на базе университета действует Общество дружбы "Узбекистан-Азербайджан".

Аббасов отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Узбекистаном в гуманитарной, научной, образовательной и культурной сферах, и также особое значение в наших отношениях имеет Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Гянджеви. Он подчеркнул то, что университет назван в честь великого азербайджанского поэта, гениального мыслителя Низами Гянджеви, лирика которого является вершиной мировой поэзии. Аббасов добавил также, что встречи глав Азербайджана и Узбекистана придают новый импульс для дальнейшего укрепления и развития отношений между странами во всех сферах.

Было отмечено, что в честь "Года Гейдара Алиева" в Азербайджане Центром учреждена "Стипендия Гейдара Алиева" для отличников трех ведущих вузов Узбекистана, в братской стране будет проведен ряд мероприятий, посвященных жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева. Он предложил организацию совместных семинаров, программ и конференций, посвященных азербайджанской культуре, реализацию проекта "Гейдар Алиев и Узбекистан" для студентов и преподавателей вуза.

Абдугаффор Кыргызбаев подчеркнул, что в прошлом году большая делегация, представляющая возглавляемый им университет, в том числе и он сам, посетила Азербайджан и в рамках этого визита были подписаны меморандумы о сотрудничестве со многими вузами Азербайджана. В завершение встречи Абдугаффору Кыргызбаеву была преподнесена книга стихов Хуршидбану Натаван, переведенная и изданная на узбекском языке, и картина, посвященная городу Шуша.